Отец Нурмагомедова озвучил стоимость реванша с Макгрегором

Абдулманап Нурмагомедов назвал сумму, за которую его сын Хабиб готов вновь выйти на октагон против Конора Макгрегора. По словам отца и тренера непобедимого россиянина, с предложениями о реванше на него вышли представители ирландца.

«Нам предлагали 15 миллионов за реванш с Конором. Зачем? 30, ребята, 30», - рассказал Нурмагомедов-старший в интервью изданию Sport24.

Отец Нурмагомедова также призвал уважать соперников его сына, которые выстроились в очередь за право сойтись с ним в поединке. В числе претендентов на титульный бой наставник Хабиба назвал бойцов из США Тони Фергюсона и Дастина Порье.

Впрочем, пока о новом поединке двух скандально известных бойцов можно рассуждать лишь в теории. И Нурмагомедов, и Макгрегор не могут принимать участие в боях под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата, так как оба дисквалифицированы. Причина - беспорядки, которые вспыхнули после боя, в котором победу одержал россиянин.

Хабиб Нурмагомедов остается недосягаемым для своих визави. В активе бойца 27 побед в 27 поединках. Одиннадцать из них он провел под эгидой UFC.