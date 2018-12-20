Овечкин устроил драку во время хоккейного матча

Форвард сборной России по хоккею и капитан команды Washington Capitals Александр Овечкин подрался на льду. Инцидент произошел во время матча с Pittsburgh Penguins.

В какой-то момент у ворот соперника сошлись Александр и защитник «пингвинов» Крис Летангом. Видео драки размещено в аккаунте NBCSCapitals в Twitter.

Словестная перепалка и обоюдные толчки привели к потасовке у борта, в которой попытались принять участие и другие игроки. Впрочем, ничего серьезного не произошло. Рефери успели погасить конфликт. Оба игрока отправились отдыхать на две штрафные минуты.

Ранее Александр Овечкин удостоился звания лучшего хоккеиста минувшей игровой недели в самой престижной хоккейной лиге мира.

В трех последних матчах, обладатель Кубка Стэнли забросил семь шайб, оформив два хет-трика подряд. По этому показателю Овечкин обошел другую легенду российского хоккея Павла Буре.

Результативная серия форварда насчитывает уже 14 матчей, что является его личным рекордом.