Головина дисквалифицировали на четыре матча

Российский полузащитник французского футбольного клуба «Монако» Александр Головин дисквалифицирован на четыре матча из-за красной карточки, полученной в матче против «Лиона» за грубый фол против Набиля Фекира. Об этом сообщает «Спорт Экспресс» со сслыкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги Франции.

Дисквалификация касается трех турниров: чемпионата Франции, кубка Франции, а также Кубка лиги.

Ранее стало известно, что Головин получил красную карточку за грубый фол на 48-й минуте в мачте 18-го тура французской Лиги 1 против «Лиона». В итоге «Лион» победил со счетом 3:0.

