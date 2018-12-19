Виталий Мутко покинул пост президента РФС

Виталий Мутко решил покинуть пост президента Российского футбольного союза (РФС). Информация была опубликована в Twitter организации.

«Исполком РФС назначил дату проведения внеочередной отчетно-выборный конференции РФС на 22 февраля 2019 года в связи с письменным заявлением Виталия Мутко о сложении полномочий президента РФС», - уточнил член исполкома РФС Игорь Лебедев.

Кроме того, известно, что теперь сменить Мутко может председатель совета директоров петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Дюков.

Исполком МОК 5 декабря 2017 года пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх в каком бы то ни было качестве. В том же месяце он заявил, что намерен подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение МОК, а также что на полгода остановит свою деятельность на посту президента РФС.