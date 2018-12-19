В РФС выразили желание провести финал футбольной лиги Европы на поле в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург может стать городом, который примет финальный матч футбольной Лиги чемпионов сезона 2020-2021 годов. Соответствующую заявку РФС подаст в Союз европейских футбольных ассоциаций.

Об этом в своем Twitter рассказал член исполкома РФС Игорь Лебедев.

«Исполком РФС принял решение выдвинуть стадион "Газпром-Арена" в качестве претендента на проведение финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 в Санкт-Петербурге», - написал Лебедев.

Северной столице предстоит побороться за это право с Мюнхеном, власти которого также рассчитывают на проведение финала спортивного первенства. О своем желании провести игру на поле в Северной столице РФС заявил еще 1 ноября.

В матчах Лиги чемпионов новый стадион будет называться арена «Санкт-Петербург». За ходом игры смогут наблюдать 64 тысячи болельщиков - именно столько фанатов вмещают трибуны.

В уходящем году на газон футбольного поля уже выходили участники чемпионата мира, а два года спустя на нем пройдут матчи чемпионата Европы.

Заявка в UEFA должна быть направлена до 15 февраля 2019 года. Стадионы, на которых пройдут встречи в рамках соревнований, будут названы на заседании исполкома организации, которое должно пройти в мае или июне следующего года.

