Футбольный переплет: Черчесов зачитал несколько страниц из новой книги о ЧМ-2018

Книгу, заполучить которую мечтает каждый футбольный болельщик, представили в Москве. Посвящена она чемпионату мира, который прошел этим летом у нас в стране. И называется совсем незатейливо – «Россия-2018».

Зато под обложкой уникальные фотографии, рассказы и комментарии участников и организаторов самого успешного в истории мундиаля.

Гости церемонии читали отрывки из книги под живую музыку. Когда пришла очередь главного тренера нашей сборной Станислава Черчесова, зал разразился овацией.

«Жизнь продолжается. Если буду думать о том, кто и как меня воспринимает, не останется времени делать работу. Болельщики могут переживать из-за поражений и пропущенных голов, это нормально. Мы делаем свое дело. Если нас обсуждают, значит - мы не безразличны», – пришел к выводу Черчесов.

В свободную продажу книгу выпускать пока не собираются. Она станет дорогим и ценным сувениром.