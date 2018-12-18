Стало известно, кто заменит Жозе Мауринью в Manchester United

Исполняющим обязанности главного тренера английского футбольного клуба Manchester United станет Майкл Каррик.

Кто же станет новым главным тренером, руководство клуба объявит в ближайшее время. До этого момента тренировать англичан будет Каррик. Об этом сообщет Sky Sports.

Каррик – завершивший карьеру футболист, игравший за Manchester United с 2006 года. Перед этим он успел побывать игроком таких команд, как «Вест Хэм Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».

Напомним, теперь уже бывший главный тренер Manchester United Жозе Мауринью уволили с его поста. О расставании с португальским специалистом клуб сообщил на своей официальной странице в Twitter.