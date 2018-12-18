Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Моуринью покинул Manchester United

Ян Брацкий
13:16 18.12.2018
Нынешний сезон стал третьим для португальца на посту наставника «красных дьяволов».
Моуринью покинул Manchester United
Фото: Alberto Gando lfoimago sportfotodienst, Globallookpress

Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера футбольного клуба Manchester United. О расставании с португальским специалистом клуб сообщил на своей официальной странице в Twitter.

«Пути английского клуба и португальского специалиста с сегодняшнего дня расходятся. Руководство Manchester United благодарит Жозе за работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении.

Причина увольнения тренера на разглашается. Вероятнее всего, руководство команды недовольно невыразительными результатами ее игры под руководством Моуринью.

По неподтвержденной информации, Моуринью может получить 24 миллиона фунтов стерлингов компенсации за досрочное расторжение контракта.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.12.2018, 07:54
В Приморье обнаружили обломки довоенного бомбардировщика
Дата18.12.2018, 08:35
В Минобороны рассказали, чем «Юнармия» отличается от советской пионерии
Дата18.12.2018, 07:52
«Выложились, как могли» - российский пловец рассказал о чемпионате мира в Китае
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата17.12.2018, 05:00
Новейший корвет «Громкий» завершает программу госиспытаний
Дата18.12.2018, 07:54
В Приморье обнаружили обломки довоенного бомбардировщика
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.