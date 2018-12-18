Моуринью покинул Manchester United

Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера футбольного клуба Manchester United. О расставании с португальским специалистом клуб сообщил на своей официальной странице в Twitter.

«Пути английского клуба и португальского специалиста с сегодняшнего дня расходятся. Руководство Manchester United благодарит Жозе за работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении.

Причина увольнения тренера на разглашается. Вероятнее всего, руководство команды недовольно невыразительными результатами ее игры под руководством Моуринью.

По неподтвержденной информации, Моуринью может получить 24 миллиона фунтов стерлингов компенсации за досрочное расторжение контракта.