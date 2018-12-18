«Выложились, как могли» - российский пловец рассказал о чемпионате мира в Китае

В Шереметьево цветами и подарками встретили российскую сборную по плаванию, которая очень удачно выступила на чемпионате мира на короткой воде в китайском Ханчжоу.

Спортсмены из России завоевали 14 медалей, в том числе шесть золотых: Кирилл Пригода установил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом. Еще один российский спортсмен, Клим Колесников, на стометровке финишировал с юниорским рекордом мира, а Евгений Рылов обновил национальный рекорд на дистанции 50 метров на спине.

Командным рекордом стало лучшее выступление сборной на подобном турнире за последние годы. Однако сами спортсмены ставят себе оценку «хорошо».

«Все пытались выложиться по максимуму, как могли, команда подобрана очень серьезная, сильная. Короткая вода - это эталон стандартов для длинной воды, здесь мы себя шлифуем. На чемпионате, который будет летом, покажем свои высочайшие результаты», - рассказал серебряный призер чемпионата мира по плаванию Иван Гирев.

В командном зачете россияне стали вторыми и уступили лишь признанным лидерам плавания - спортсменам из США.

