Овечкин назван лучшим игроком недели НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала имена трех лучших игроков прошлой недели регулярного чемпионата. Первой звездой недели признан нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте НХЛ.

Овечкин на прошлой неделе забросил семь шайб, два раза подряд сделав хет-трик. Таким образом, команда «Вашингтон» одержала победу во всех трех матчах на минувшей неделе.

На втором месте рейтинга НХЛ оказался форвард «Виннипега» Марк Шайфли. У него на счету 11 очков. На третьем месте Джек Айкел из команды «Баффало» с его девятью очками.