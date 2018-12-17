Глушакова допрашивают в полиции из-за его угроз жене

Российского футболиста, полузащитника и капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова вызвали на допрос в полицию.

Причиной тому послужило его заявление о намерении убить жену Дарью. Сейчас Глушаков находится в Управлении внутренних дел по Западному административному округу и дает показания по делу. Согласно Уголовному кодексу РФ за угрозу убийством футболисту может грозить до двух лет лишения свободы. Об этом сообщает сайт Eurosport.

Ранее жена капитана московского «Спартака» Дарья написала в полицию заявление о намерении мужа убить ее. По словам ее правозащитника, угрозы футболиста были связаны с их бракоразводным процессом. Это подтвердилось появившейся вскоре аудиозаписью, на которой Глушаков в резкой нецензурной форме угрожает жене.