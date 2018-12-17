Объявлены все пары 1/16 финала Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Лиги Европы, в результате которой были названы имена всех пар участников 1/16 финала.

По результатам жеребьевки «Зенит» получил в соперники «Фенербахче». Питерцы на групповом этапе Лиги Европы в группе С заняли первое место.

«Зенит» набрал четыре очка в двух матчах с «Копенгагеном» (1:1, 1:0), три - в матчах со «Славией» (1:0, 0:2) и четыре с «Бордо» (2:1, 1:1). Турецкий клуб занял второе место в квартете D.

Первые матчи состоятся на полях несеяных команд 14 февраля, ответные пройдут 21 февраля. «Фенербахче» проведет первую игру против «Зенита» 12 февраля.

Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая 2019 года на Олимпийском стадионе в Баку.