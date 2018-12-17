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Нурмагомедов-старший организовал в Дагестане международный турнир по боевому самбо

Егор Левин
16:04 17.12.2018
Участие в соревновании приняли 150 спортсменов, каждый из которых хотел стать сильнейшим в одной из семи весовых категорий.
Фото: Bernd Thissen, dpa, Globallookpress

В воскресенье, 16 декабря, в дагестанском Каспийске прошел чемпионат мира по боевому самбо. Организатором турнира выступил заслуженный тренер России и старший тренер сборной Дагестана по этому виду спорта Абдулманап Нурмагомедов.

Турнир прошел с аншлагом. Участие в нем приняли 150 спортсменов, каждый из которых хотел стал сильнейшим в одной из семи весовых категорий.

В общем командном зачете Россия заняла высший пьедестал. Российские самбисты завоевали четыре золотые и четыре серебряные медали. На втором месте оказался Казахстан, на третьем - сборная Таджикистана.

Участие в торжественной церемонии открытия XXIV чемпионата Всемирной федерации боевого самбо имени Героя России генерал-лейтенанта Адильгерея Магомедтагирова принял председатель правительства Республики Дагестан Артем Здунов. Масштабное спортивное мероприятие также посетили руководитель администрации главы и правительства Дагестана Владимир Иванов, депутаты Госдумы РФ, Народного собрания, руководители министерств, ведомств, муниципальных образований, именитые спортсмены и гости республики. Здунов с радостью поприветствовал всех присутствовавших на соревнованиях.

«Мы рады приветствовать вас на XXIV чемпионате Всемирной федерации боевого самбо. Добро пожаловать в Республику Дагестан! Очень символично, что мероприятие такого уровня проходит именно у нас в республике, мы любим единоборства, неоднократно принимали подобного уровня соревнования. Поэтому сегодня хотим пожелать удачи спортсменам, и пусть победит сильнейший», - сказал политик.

В свою очередь, министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов подчеркнул, что Адильгерей Магомедтагиров - легендарная личность в системе органов внутренних дел России.

«Я хотел сердечно поблагодарить организаторов данного мероприятия от лица сотрудников органов внутренних дел МВД по РД за проведение столь масштабного мероприятия памяти нашего министра внутренних дел по Республике Дагестан. Адильгерей Магомедтагирович - это легендарная личность в системе органов внутренних дел РФ. Для нас почетно, что столь высокий масштабный турнир проводится в честь памяти нашего брата по оружию. Боевое самбо - это спорт сильных людей. Желаю всем честной борьбы и заслуженных побед. Спасибо всем, что пришли разделить эту радость», - сказал Магомедов.

Президент Всемирной и Всероссийской федераций боевого самбо Алексей Малый отметил, что на площадках смешанных единоборств россияне показывают миру лучшую систему подготовки.

«Боевое самбо как система воинского воспитания создана за многие столетия. Этой системой пользовались и Суворов, и Кутузов при подготовке специальных отрядов», - подчеркнул он.

По словам президента федерации, из секретного получился «массовый общедоступный вид спорта», в который «вовлечены сотни стран мира и миллионы спортсменов».

«Мы воспитываем бойцов, спортсменов, настоящих граждан России, защитников Отечества, способных постоять за нашу родную землю. Добро пожаловать в школу боевого самбо! Здесь собрались лучшие, пусть сегодня победит сильнейший», - заключил Малый.

В рамках торжественного спортивного мероприятия также выступили родные и близкие Адильгерея Магомедтагирова.

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