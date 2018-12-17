Биатлонист Антон Бабиков выступит на этапе Кубка мира в Чехии

Российский биатлонист Антон Бабиков выступит на этапе Кубка мира, который пройдет в Чехии. Об этом сообщил в своем Instagram спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, ссылаясь на главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева.

«Как сообщает президент СБР Владимир Драчев, после консультаций главного тренера сборной Анатолия Хованцева и старшего тренера резерва Сергея Белозерова на этап Кубка мира в Чехию едут Бабиков и Александр Поварницын», - написал Губерниев в соцсети.

Ранее стало известно, что СБР до конца 2018 года отстранил Бабикова от выступлений на этапах Кубка мира. Причиной такого решения стало нежелание спортсмена принимать участие в эстафетной гонке на этапе в Хохфильцене, на которую его вызвали с Кубка IBU.