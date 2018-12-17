Головин был удален в матче чемпионата Франции

Российский футболист Александр Головин, который выступает за «Монако», получил красную карточку в матче 18-го тура французской Лиги 1 против «Лиона». Об этом сообщил пользователь Ligue1 English в Twitter.

Полузащитник вышел в стартовом составе своей команды в гостевой встрече, но на 48-й минуте получил красную карточку за грубый фол и был вынужден досрочно покинуть поле.

В итоге победил «Лион» со счетом 3:0.

Сейчас «Монако» находится в турнирной таблице на предпоследнем месте. «Лион» занимает третью строчку.