Черчесов ответил, вернется ли Кокорин в сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, намерен ли он взять в сборную нападающего «Зенита» Александра Кокорина, после того, как футболист освободится из СИЗО.

Как объяснил Черчесов изданию «Спорт-Экспресс», поспешных решений он принимать не готов: сначала с историей Кокорина должны разобраться в правовом поле, а уже затем можно думать о выходе на футбольное.

«Ситуация такова, какова она есть. Она очень неприятная. Надо дождаться, чем закончится суд, и постепенно переходить с одного уровня на другой», - сказал Черчесов.

При этом тренер напомнил о том, что два года назад, после скандальной истории, которая произошла с Кокориным и Мамаевым в Монако, Кокорин все же вернулся в сборную.

Потому что все успокоились, он показывал свою игру, забивал голы. Мы обо всем поговорили - и он был в команде. Потом травма, теперь - вот эта история», - говорит Черчесов.

Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся под арестом в СИЗО до 8 февраля. В начале октября спортсмены стали зачинщиками драки, в которой пострадало два чиновника и водитель ведущей Первого канала.