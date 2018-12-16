Хит «Песняров» включили вместо гимна перед матчем сборной Белоруссии в Норвегии

В Норвегии организаторы товарищеского турнира «MECA Hockey Games» перед матчем белорусской и норвежской сборных включили вместо гимна Белоруссии песню группы «Песняры».

Сидящие на трибунах болельщики сняли видео и возмутились из-за такой нелепой ситуации. Норвежские фанаты прослушали композицию стоя, решив, что это был реальный гимн.

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу команду Норвегии. При этом организаторы уже принесли белорусским хоккеистам извинения.