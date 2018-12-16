Сборная России по хоккею разгромила финнов, выиграв Кубок Первого канала
Сборная России по хоккею обыграла команду Финляндии со счетом 5:0 в Санкт-Петербурге.
Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
Хоккеисты сборной России разгромили Финляндию в домашнем этапе Евротура, выиграв Кубок Первого канала.
Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге, завершившись со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0). Отличились игроки российской сборной: Кирилл Капризов (20-я мин.), Василий Токранов (26), Никита Нестеров (30), Владислав Гавриков (31) и Михаил Григоренко (55).
Таким образом, российская сборная выиграла второй этап Еврохоккейтура подряд. Команда Ильи Воробьева набирает 8 очков.