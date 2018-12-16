Аршавин вернулся в «Зенит»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин вернулся в родную для него команду «Зенит», где получил должность в международном проекте клубной академии «Сириус в Зените». Об этом сообщил президент «сине-бело-голубых» Сергей Фурсенко.

«К нам возвращаются многие наши выпускники. Мы приветствуем, когда они приходят и начинают учить малышей», - сказал он, назвав Аршавина знаковой для клуба фигурой.

Говоря о проекте, в котором будет работать Аршавин, Фурсенко уточнил, что в нем будут участвовать как дети из разных российских регионов, так и иностранные команды, пишет «Спорт-Экспресс».

Сам Аршавин в комментарии SportBox рассказал, что контракт с ним подписан на два года, а к работе он приступит с 1 января.