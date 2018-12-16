Отец немецкого футболиста умер на стадионе после матча сына

Отец полузащитника и капитана немецкого «Штутгарта» Кристиана Гентнера - Герберт Гентнер - скончался на стадионе команды после окончания ее матча против «Герты» в Бундеслиге. Об этом сообщается в некрологе на сайте «Штутгарта».

«Клуб выражает свою поддержку и соболезнования семье Гентнеров в это трудное время», - говорится в публикации.

Сама встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Штутгарта». Первый гол в матче забил Максимилиан Миттельштедт на 38-й минуте. Отыгрались хозяева поля на 64-й минуте усилиями Марио Гомеса.

Победу «Штутгарту» принес все тот же Гомес, оформив на 76-й минуте дубль, голевой пас ему отдал Кристиан Гентнер.