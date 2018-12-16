Борец MMA побил сразу четыре рекорда России

Российский боец Алексей Олейник попал в Книгу рекордов России. Эту новость объявили во время турнира RCC 5 в Екатеринбурге.

Олейник удостоился сразу четырех наград, среди которых набольшее количество досрочных побед сабмишеном в ММА (45 побед), максимальное число профессиональных поединков в течение года в MMA (19), самая продолжительная профессиональная карьера в этом виде борьбы (22 года) и наибольший размах рук среди российский бойцов (206,5 см).

Олейник начал профессиональную карьеру в 1996 году. Во время турнира по смешанным единоборствам в Харькове он одержал победу над украинскими спортсменами Александром Кругленко, Сергеем Залихватко и Артемом Кондратко.

Суммарно Олейник провел в ММА 69 боев и одержал в них 57 побед, пишет Sport24.