Овечкин поднялся на 11-е место по числу хет-триков в НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий в НХЛ, поднялся на 11-е место по числу оформленных хет-триков за всю историю лиги.

В мачте против «Каролины» нападающий «Вашингтона» забросил три шайбы, которые стали для него 26-й, 27-й и 28-й в сезоне. При этом оформить хет-трик Овечкину удалось во втором матче подряд.

Новый хет-трик стал для Овечкина 22-м в карьере. Таким образом, свое 11-е место по их количеству он делит с финским хоккеистом Теему Селянне.

Всего на счету Александра Овечкина теперь 635 голов в НХЛ.