В IBU отказались отстранять российских биатлонистов

Международный союз биатлонистов (IBU) выступил с заявлением по поводу расследования полиции Австрии в отношении российских биатлонистов. В сообщении IBU в социальной сети Twitter говорится, что санкции к спортсменам и функционерам применяться не будут, так как полицией не была предоставлена какая-либо новая информация.

«Исполнительный комитет считает, что сейчас не требуется никаких действий. В частности, это связано с тем, что власти Австрии не предоставили IBU никакой дополнительной информации о текущих расследованиях, помимо той, что была опубликована», - сказано в сообщении в социальной сети.

Отмечается, что IBU ведет работу с нынешним руководством Союза биатлонистов России над соответствием критериев, которые обеспечат СБР более надежную антидопинговую программу.

Напомним, 12 декабря, накануне старта этапа Кубка мира в Хохфильцене, в расположение российской сборной прибыли сотрудники австрийской полиции, которые потребовали предоставить объяснения, которые касаются подозрений в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года. В пятницу появились сведения, что сегодня исполком IBU может временно отстранить от соревнований пятерых российских спортсменов: Ирину Старых, Антона Шипулина, Евгения Гараничеву, Алексея Волкова и Александра Логинова.