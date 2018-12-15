Сборная России по гандболу вышла в финал чемпионата Европы

Женская сборная России по гандболу выиграла команду из Румынии в полуфинале чемпионата Европы, проходящего во Франции, тем самым попав в финал.

Решающая встреча с румынками завершилась со счетом 28:22 в пользу России. В финале наши спортсменки сыграют с победителем пары Нидерланды-Франция.

Борьба за бронзу и матч за первое и второе места пройдут в это воскресенье вечером, сообщает «Интерфакс».

Действующим чемпионом Европы является Норвегия. На счету россиянок за прошлые года одно серебро и две бронзы.