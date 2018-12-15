«Спартак» подал в суд на своего болельщика

Московской футбольный клуб «Спартак» подал иск к болельщику Мирославу Голунову. Руководство спортивной организации намерено взыскать с мужчины 20 тысяч евро.

Как сообщает «Спорт-экспресс», представители клуба позвонили болельщику и предупредили его об иске на 20 тысяч евро. Об этом изданию рассказал сам Голунов.

Голунов получил известность во время матча «Спартака» с «Рапидом» в рамках Лиги Европы. Тогда фанат смог выбежать на поле и едва не вступил в драку с капитаном команды Денисом Глушаковым.

Позже UEFA оштрафовала «Спартак» на 28 тысяч евро, причем 20 тысяч из этой суммы стали наказанием конкретно за поступок Голунова, о чем болельщику, по его словам, рассказал представитель клуба. Теперь мужчина намерен найти адвоката и разбираться со сложившейся ситуацией в юридическом поле.