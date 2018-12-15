UEFA оштрафовал ЦСКА и «Спартак»

Союз европейских футбольных ассоциаций подверг штрафам два российских клуба – «Спартак» и ЦСКА. По версии UEFA, поведение болельщиков этих команд в матчах Лиги Европы является недопустимым.

Как отмечается в сообщении на сайте UEFA, ЦСКА был оштрафован на 13 тысяч евро за посторонние предметы, выброшенные болельщикам на поле. Кроме того, сыграла роль забега по полю одного из фанатов на матче с «Викторией».

«Спартак» получил более значительный штраф – 28 тысяч евро. Болельщики этого клубы провинились тем, что блокировали лестницы на одном из матчей. В UEFA вспомнили и болельщика, который выбежал на поле в матче с «Рапидом», чтобы высказать неодобрение капитану «Спартака» Денису Глушакову. Отдельный штраф в размере 27 тысяч евро клуб заплатит за пиротехнику на игре с «Рейнджерс».

Ранее стало известно, что определились все участники 1/16 финала Лиги Европы. Из российских клубов в весеннюю часть турнира вышли две команды — «Зенит» и «Краснодар». Первые матчи плей-офф пройдут 14 февраля.