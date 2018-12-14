Роналду признал вину в неуплате налогов в Испании

Нападающий «Ювентуса» португалец Криштиану Роналду пошел на сделку со следствием по делу об уклонении от уплаты налогов в Испании, когда играл за «Реал», сообщает AS.

Отмечается, что 33-летний португалец предстанет перед мадридским судом 14 января. Бывший форвард мадридского «Реала» будет признан виновным в совершении четырех налоговых преступлений и приговорен к двум годам условного тюремного заключения.

В рамках соглашения Роналду уже выплатил штраф в размере 13,4 млн евро. При этом защита португальского футболиста пыталась добиться тюремного срока с дополнительным штрафом в размере 375 тысяч евро. Однако суд отказал Криштиану Роналду.

Таким образом, нападающего «Ювентуса» не заключат под стражу.

Напомним, журналистам назвали истинную причину ухода Криштиану Роналду из испанского «Реала».