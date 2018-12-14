Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Определились все участники 1/16 финала Лиги Европы. Из российских клубов в весеннюю часть турнира вышли две команды — «Зенит» и «Краснодар».

В списке также четыре испанских клуба – «Валенсия», «Бетис», «Вильярреал» и «Севилья», два английских «Арсенал» и «Челси», два итальянских «Интер» и «Наполи», два немецких «Айнтрахт» и «Байер» и другие.

Жеребьевка 1/16 финала пройдет 17 декабря в швейцарском Ньоне. Первые матчи состоятся 14 февраля, ответные — 21 февраля.

Финал пройдет в Баку 29 мая.