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Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Анастасия Евдокимова
09:17 14.12.2018
Из российских клубов в плей-офф вышли «Зенит» и «Краснодар»
Определились все участники плей-офф Лиги Европы
Фото: PETTER ARVIDSON imago sportfotodienst, Globallookpress

Определились все участники 1/16 финала Лиги Европы. Из российских клубов в весеннюю часть турнира вышли две команды — «Зенит» и «Краснодар».

В списке также четыре испанских клуба – «Валенсия», «Бетис», «Вильярреал» и «Севилья», два английских «Арсенал» и «Челси», два итальянских «Интер» и «Наполи», два немецких «Айнтрахт» и «Байер» и другие.

Жеребьевка 1/16 финала пройдет 17 декабря в швейцарском Ньоне. Первые матчи состоятся 14 февраля, ответные — 21 февраля.

Финал пройдет в Баку 29 мая.

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