Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Групповой этап турнира Лига Европы завершился. Теперь стали известны все европейские футбольные клубы, которые проходят в 1/16 финала этого сезона.

Плей-офф турнира формируется комбинированным образом. В него попадают 24 команды, занявшие первые и вторые места в своих группах, а также восемь клубов, занявших третьи строчки в групповом этапе Лиги Чемпионов. Команды разделили на «сеяные» и «несеяные», этот критерий будет учитываться при формировании пар.

Как уточняется на официальном сайте UEFA, из «сеяных» команд в плей-офф выходят «Арсенал», «Бенфика», «Бетис», «Челси», «Динамо» Загреб, «Динамо» Киев, «Айнтрахт», «Генк», «Интер», «Байер», «Наполи», «Зальцбург», «Севилья», «Валенсия», «Вильярреал» и «Зенит».

В список «несеяных» участников плей-офф Лиги Европы попали БАТЭ, «Селтик», «Брюгге», «Фенербахче», «Галатасарай», «Краснодар», «Лацио», «Мальме», «Олимпиакос», «Рапид» Вена, «Ренн», «Славия» Прага, «Спортинг», «Шахтер», «Виктория» и «Цюрих».

Российскую Федерацию на турнире будут представлять «Краснодар» и «Зенит», остальные представители страны не смогли выйти из группы. Первые матчи турнира на выбывание состоятся 14 февраля 2019 года.