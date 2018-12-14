«Зенит» потерпел первое поражение в групповом этапе Лиги Европы

Санкт-петербургский «Зенит» уступил чешской «Славии» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча на стадионе «Эден» в Праге завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

Голы на свой счет записали Яромир Змрхаль и Мирослав Стох.

Благодаря этому выигрышу «Славия» смогла выйти в плей-офф турнира, путевку куда «сине-бело-голубые» обеспечили себе досрочно.

Стоит отметить, что это поражение стало для «Зенита» первым в этом розыгрыше группового этапа Лиги Европы.