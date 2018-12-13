«Спартак» проиграл «Вильярреалу» и вылетел из Лиги Европы

Московский «Спартак» потерпел неудачу в борьбе с «Вильярреалом» в групповом этапе Лиги Европы. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Встреча прошла на стадионе «Эстадио де ла Серамика» в родном для испанцев Вильярреале. Со стороны победителей голами отличились Самуэль Чеквезе и Карл Того Экамби, они смогли поразить ворота «Спартака» на 11-й и 48-й минуте.

По итогам матча «Вильярреал» попал на первую строчку группы G и продолжить играть в плей-офф турнира. «Спартак» же с 5 очками и четвертым местом выбывает из борьбы за кубок.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» проиграл «Севилье» в рамках Лиги Европы. Однако этот российский клуб все-таки выходит в плей-офф, так как остался на втором месте в группе даже после поражения.