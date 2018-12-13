«Краснодар» вышел в плей-офф Лиги Европы

Футбольный клуб «Краснодар» уступил «Севилье» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы, но все-равно вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Дубль в составе испанского клуба оформил Виссам Бен-Йеддер, еще один гол с пенальти забил Эвер Банега. Стоит отметить, что почти весь второй тайм российская команда провела вдесятером после удаления защитника Кристиана Рамиреса на 48-й минуте.

Из группы J «Севилья» вышла в плей-офф финала Лиги Европы с первого места, «Краснодар» - со второго, а «Стандард» и «Акхисар Беледиеспор» покинули турнир.

Накануне московский ЦСКА сенсационно обыграл «Реал» в гостях, но все-равно вылетел из еврокубков.