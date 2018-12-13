Международная федерация бобслея отстранила пятерых россиян за допинг

Пятерка известных российских бобслеистов – Алексей Воевода, Александр Зубков, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин – временно отстранены по решению Международной федерации бобслея и скелетона. Сообщается, что спортсмены отстранены за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Напомним, Александр Зубков сейчас является Президентом Федерации бобслея России.

Ранее спортсмены были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, после чего их результаты на Олимпиаде в Сочи были аннулированы. Им было пожизненно запрещено участвовать в Олимпиадах, однако затем спортивный суд в Лозанне (CAS) заменил это решение, разрешив спортсменам лишь пропустить Игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.