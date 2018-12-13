Российская биатлонистка завоевала бронзу Кубка мира

Бронзовую медаль принесла России биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт. Спортсменка финишировала третьей в спринте на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Первое место досталось итальянке Доротее Вирер, а второй финишировала финка Кайса Макарайнен. Юрлова-Перхт уступила победительнице 24,4 секунды, отстреляв без промахов.

Эта награда стала первой для россиянок за последние два года. В последний раз встать на пьедестал им удавалось в 2016 году, когда третьей в гонке преследования финишировала биатлонистка Татьяна Акимова.