Игрок НХЛ забросил шайбу рикошетом от рефери: видео

В матче регулярного чемпионата НХЛ между St. Louis Blues и Florida (4:3) произошел курьезный случай.

Защитник St. Louis Blues Роберт Бортуццо забросил шайбу рикошетом от судьи. Отскочив от рефери, шайба полетела в угол ворот Florida. Сначала забрасывание засчитали. Однако, после пересмотра видео игры, было принято решение отменить гол. По правилам, в случае отскока шайбы от судьи гол не засчитывается.

В конце концов хозяева все равно победили - 4:3 (0:1, 0:0, 4:2).

Судя по кадрам, судье было в тот момент не до смеха, поскольку удар получился болезненным.