Дзюба признан футболистом года

Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба назван «Лучшим игроком 2018 года» по версии издания «Спорт-Экспресс», Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги.

Данная премия вручается третий год подряд. В 2017 году этого звания удостоился Квинси Промес. Годом ранее лучшим был признан Федор Смолов.

Победителя определили путем голосования, в котором приняли участие 16 тренеров клубов РПЛ и легенд тренерского цеха, 16 журналистов, 16 топ-менеджеров, а также болельщики футбола.

В этом году Дзюба стал первым у всех четырех групп голосующих. Второе место занял вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, на третьей строчке рейтинга оказался защитник армейского клуба Мариу Фернандес. На четвертом месте расположился полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, на пятом - форвард испанской «Валенсии» Денис Черышев, сообщается на сайте РФС.

Дзюба стал одним из лидеров российской команды на домашнем чемпионате мира. Сборная России под руководством Станислава Черчесова дошла до полуфинала турнира, где в серии пенальти уступила будущим вице-чемпионам хорватам. После чемпионата об уходе из сборной объявил Акинфеев, новым капитаном команды России стал Дзюба.