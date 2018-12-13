«Охота на ведьм»: Шипулин и Логинов ответили на обвинения

Биатлонисты российской сборной Антон Шипулин и Александр Логинов прокомментировали ситуацию с обвинениями в их адрес в Австрии. Сообщения по данной ситуации они опубликовали на своих страницах в Instagram.

Шипулин заявил, что он никогда в жизни не употреблял допинг и всегда добросовестно проходил все допинг-тесты.

«У меня нет никакого объяснения происходящему. Я крайне зол, что продолжается охота на ведьм, которая подрывает мое доверие, как абсолютно чистого спортсмена не только к борьбе с допингом, но и к нашему виду спорта в целом», - написал биатлонист на свой странице.

Шипулин отметил, что любые обвинения в свой адрес иначе как полным бредом он назвать не может. По его словам, сложившаяся ситуация - это «безосновательный бред, ничего, кроме возмущения, не вызывающий».

«Я хотел выложить еще вчера, но почему-то сотрудники прокуратуры очень просили не выкладывать это в СМИ. Видимо для того что бы современному русскому спортсмену бегать, уже не достаточно сдавать допинг-тесты», - написал на своей странице в соцсети Логинов.

Он вспомнил, что ранее уже находился «в плохой ситуации за то, чего не делал», и снова его и других биатлонистов обвиняют в «каких-то махинациях с переливаниями крови и еще с чем-то».

«Могу на 1000% сказать, что в чем меня обвиняют - неправда. Хочу задать риторический вопрос - неужели русские спортсмены на столько не дорожат своей спортивной жизнью и просто жизнью, чтобы заниматься тем, в чем нас обвиняют!?» - отметил биатлонист. (орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.)

Ранее сообщалось, что австрийская полиция пришла в расположение российской сборной по биатлону и обвинила нескольких спортсменов, тренеров, медиков и массажистов в нарушении антидопинговых правил во время Чемпионата мира в 2017 году. Посольство России в ответ на данное обвинение направило в адрес полиции Австрии запрос об этом расследовании.