Захарова назвала «диковатой» ситуацию с обвинениями биатлонистов в Австрии

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что сотрудники австрийской полиции пришли в расположение российской сборной по биатлону и вручили уведомление о об употреблении спортсменами допинга.

Она назвала «диковатыми» сообщения о действиях сотрудников австрийской полиции. Захарова добавила, что проявление такого отношения в Европе вызывает удивление.

«Я не очень понимаю, какие традиции вдруг стали проявляться на европейской земле, чтобы ночью накануне важных мероприятий врываться к спортсменам, создавать атмосферу угроз, недоверия», - заявила официальный представитель МИД РФ.

Она также отметила, что уведомления в документах датируются 11 декабря.

Захарова задалась вопросом: «где ходили» полицейские два дня и что их «задержало в пути». Она отметила, что российская сторона официальных запросов на этот счет не получала.

Она подчеркнула, что, если в этой ситуации появится политическая подоплека или на российских биатлонистов будет оказано психологическое давление, то реакция российского внешнеполитического ведомства «не заставит себя долго ждать».

Ранее сообщалось, что полиция Австрии пришла в расположение сборной России по биатлону и обвинила ряд спортсменов, тренеров, медиков и массажистов в нарушении антидопинговых правил во время Чемпионата мира в 2017 году. Среди обвиняемых биатлонистов называются Александр Логинов, Антон Шипулин, Алексей Волков, Ирина Старых и тренер Александр Касперович. В свою очередь, посольство России в ответ на это обвинение направило в адрес австрийской полиции запрос об этом расследовании.

