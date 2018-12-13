СБР начал разбирательство по обвинениям биатлонистов в Австрии

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал обвинения австрийской полиции в адрес российских биатлонистов, их тренеров, медиков и массажистов в нарушении антидопинговых правил в 2017 году, сообщается на сайте СБР.

«Получили уведомление о начале следственных действий, посольство РФ в Австрии проинформировано и приступило к работе», - заявил Владимир Драчев.

В список попали биатлонисты Ирина Старых, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Антон Шипулин, Алексей Волков, тренер Александр Касперович, медики Евгений Шутов и Артем Крынцилов, а также массажисты Дмитрий Топычканов и Александр Селявкин.

Посольство РФ в ответ на обвинения в адрес австрийских правоохранителей направило запрос об этом расследовании.

В австрийской полиции обвинения сборной России по биатлону в нарушении антидопинговых правил не подтвердили.