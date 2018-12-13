Поражение от ЦСКА стало самым крупным для «Реала» за всю историю Лиги чемпионов

Клуб «Реал» потерпел поражение от московского ЦСКА в рамках Лиги чемпионов UEFA. Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей из России.

Это проигрыш стал для испанских грандов самым крупным провалом за всю историю выступлений на еврокубках. Тем не менее, ЦСКА не смог удержаться в турнирной сетке и выбыл из борьбы.

«Точные удары принесли ЦСКА сенсационную гостевую победу над мадридским "Реалом", но москвичи все равно остались на последнем месте в группе G Лиги чемпионов», - говорится на официальном сайте UEFA.

Первые полчаса матча прошли при игровом преимуществе хозяев поля. ЦСКА оборонялись, однако позже перешли в атаку. Тренер «Реала» Сантьяго Солари произвел несколько замен, однако это не спасло испанский клуб от поражения со счетом 3:0.