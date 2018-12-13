Российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинга в Австрии

Австрийская полиция обвинила российских биатлонистов, их тренеров, врачей и массажистов в нарушении правил антидопинга, написал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Instagram.

«Перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году. В Австрии это уголовное преступление. Все, кто указан в этом списке, обязаны дать свои объяснения полиции», - пояснил Губерниев.

В список попали биатлонисты Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Ирина Старых, Алексей Волков, тренер Александр Касперович, врачи Артем Крынцилов, Евгений Шутов, массажисты Александр Селявкин, Дмитрий Топычканов.

Сейчас сборная России по биатлону находится в Австрии, где готовится ко второму этапу Кубка мира.