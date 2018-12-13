Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Определились все участники плей-офф футбольной Лиги чемпионов по результатам матчей шестого тура группового раунда, которые прошли 11 и 12 декабря.

Участниками 1/8 турнира стали английские «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», немецкие «Бавария», «Шальке» и «Боруссия», итальянские «Ювентус» и «Рома», французские «Пари Сен-Жермен» и «Лион», португальский «Порту» и голландский «Аякс».

Эти матчи 1/8 финала еврокубка футбольные клуб сыграют в феврале-марте 2019 года. Жеребьевка пройдет в ближайший понедельник, 17 декабря.

К сожалению, ЦСКА не вышел в плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на то, что обыграл «Реал».