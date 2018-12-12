ЦСКА разгромил «Реал» в матче Лиги чемпионов

Московский ЦСКА сенсационно обыграл мадридский «Реал» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на домашнем стадионе «сливочных» «Сантьяго Бернабеу» закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Первый гол на свой счет записал нападающий красно-синих Федор Чалов. На 37-й минуте форвард пробил в дальний угол, а Тибо Куртуа не успел дотянуться до мяча.

На 43-й минуте Фендандес пробил по воротам, но мяч отскочил от голкипера соперника, однако на добивании оказался Георгий Щенников, который мощным ударом укрепил преимущество «армейцев» - 2:0.

На 73-й минуте игры третий гол в ворота «Реала» забил полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон после точной передачи Никола Влашича.

Однако, несмотря на уверенную победу над мадридским клубом, ЦСКА не смог подняться на третье место в турнирной таблице группы G. «Виктория» благодаря победе во встрече с «Ромой» набрала 7 очков, столько же, сколько и у «армейцев», однако опередила ЦСКА по показателю личных встреч. Таким образом, чешская команда вышла в 1/16 финала Лиги Европы, а ЦСКА участие в еврокубках в этом сезоне закончил.