ЦСКА в первом тайме матча ЛЧ громит «Реал» в Мадриде

Московский ЦСКА после первого тайма матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов обыгрывает «Реал» со счетом 2:0.

Встреча проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Счет открыл на 37-й минуте Федор Чалов после отлично проведенной атаки. Нападающий «армейцев» пробил в дальний угол и не оставил голкиперу «сливочных» Тибо Куртуа шансов дотянуться до мяча.

Спустя несколько минут преимущество удвоил Георгий Щенников. После удара Фернандеса мяч отскочил от Куртуа, но Щенников успел на добивание и вколотил мяч в ворота «Реала».