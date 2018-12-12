Туктамышева пропустит чемпионат России из-за воспаления легких

Чемпионка мира 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева госпитализирована в Петербурге с воспалением легких. Об этом пишет «Р-Спорт».

Тренер спортсменки Алексей Мишин сказал, что спортсменка пропустит чемпионат России.

«Лиза госпитализирована на две недели. Воспаление легких. Сами понимаете», - отметил ее тренер.

Тем временем, как рассказал «360» генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган, они ждут заключение врачей по состоянию фигуристки. Пока известий о снятии Туктамышевой с чемпионата России нет.

Спортсменка вернулась из Ванкувера, где на финале Гран-при заняла третье место.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Саранске с 20 по 23 декабря.