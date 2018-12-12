Кокорин может стать калекой в СИЗО

Пребывание в СИЗО может не лучшим образом сказаться на здоровье футболиста Александра Кокорина. Об этом сообщил журналистам его адвокат Андрей Ромашов.

По словам Ромашова, из-за отсутствия регулярных тренировок, к которым привык нападающий «Зенита», ему вскоре могут понадобиться костыли.

«Если ему не начать тренироваться, он может встать на костыли. Если его изолировать, он может стать калекой», - цитирует Ромашова ТАСС.

Адвокат добавил, что футболист должен продолжать курс реабилитации после операции на коленном суставе и ахиллесовом сухожилии. Для этого ему необходимы поддерживающие тренировки.

Напомним, Александр Кокорин получил травму в марте 2018 года. Из-за этого ему пришлось пропустить Чемпионат миру по футболу, проходивший в России.

Сейчас футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев продолжают находиться в СИЗО-2 «Бутырка» за драку. Им вменяются статьи «Побои» и «Хулиганство». Арест футболистов продлен до 8 февраля 2019 года.