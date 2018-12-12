Овечкин обошел Буре по количеству хет-триков в НХЛ

Российский форвард Washington Capitals Александр Овечкин стал главным героем матча с Detroit Red Wings, который окончился со счетом 6:2.

Он забросил три шайбы в ворота соперников и достиг отметки в 25 голов в сезоне. Данная планка покорилась российскому хоккеисту 14-й раз подряд в его карьере.

Овечкин стал третьим в истории НХЛ, кому удалось достигнуть такого результата. По этому показателю российский хоккеист обошел Уэйна Гретцки, который провел 13 таких сезонов. Лидером по этому показателю является Яромир Ягр, он провел 17 матчей. За ним следует Майк Гартнер, его серия длилась 15 сезонов.

Для Овечкина хет-трик стал 21-м в регулярных чемпионатах НХЛ и первым с ноября прошлого года. В рейтинге российских хоккеистов по этому показателю Овечкин побил рекорд Павла Буре, у которого 20 хет-триков в матчах НХЛ.