Запись угроз Глушакова в адрес жены попала в Сеть

На странице Breaking Mash в Twitter появилась аудиозапись разговора капитана «Спартака» Дениса Глушакова с его супругой Дарьей. На ней футболист в резкой нецензурной форме угрожает жене и пытается решить вопрос алиментов.

Глушаков, помимо прочих высказываний, называет Дарью «тварью», «мразью» и «предательницей», обещает «стереть ее в порошок» и утверждает, что «жизни ей не будет».

Также футболист угрожает Дарье ФСО, чеченцами и собирается «добраться до самых верхних фейсов», которые, по мнению Глушакова, помогут ему в разборках с женой.

Дарья написала в полицию заявление о намерении мужа убить ее. Правоохранители начали доследственную проверку по данному вопросу.

Этой осенью Денис Глушаков обратился в суд с заявлением о расторжении брака, а также взыскании алиментов и определения места жительства детей бывшей пары.