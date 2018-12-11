Жена капитана «Спартака» написала заявление в полицию из-за его угроз
Адвокат жены капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова заявил, что его клиент подала в суд на мужа по факту угроз и сослался на доказательства.
Фото: Dmitry Golubovich, Globallookpress
Жена капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарья написала в полицию заявление о намерении мужа убить ее. Об этом заявил адвокат женщины Сергей Жорин.
По словам защитника, угрозы футболиста были связаны с их бракоразводным процессом. Как пишет РИА Новости, Глушаков хотел, чтобы его супруга отказалась от исковых требований. Адвокат отметил, что к заявлению были прикреплены доказательства.
Таким образом, правоохранители начали доследственную проверку по заявлению, однако уголовное дело пока не было возбуждено.
В начале осени Денис Глушаков подал иск к супруге Дарье о расторжении брака, а также взыскании алиментов и определении места жительства их детей. Рассмотрение иска назначено на 12 декабря.