Жена капитана «Спартака» написала заявление в полицию из-за его угроз

Жена капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарья написала в полицию заявление о намерении мужа убить ее. Об этом заявил адвокат женщины Сергей Жорин.

По словам защитника, угрозы футболиста были связаны с их бракоразводным процессом. Как пишет РИА Новости, Глушаков хотел, чтобы его супруга отказалась от исковых требований. Адвокат отметил, что к заявлению были прикреплены доказательства.

Таким образом, правоохранители начали доследственную проверку по заявлению, однако уголовное дело пока не было возбуждено.

В начале осени Денис Глушаков подал иск к супруге Дарье о расторжении брака, а также взыскании алиментов и определении места жительства их детей. Рассмотрение иска назначено на 12 декабря.