Шесть швов: тренер «Динамо» получил шайбой в голову на матче КХЛ

Тренер московского хоккейного клуба в «Динамо» Владимир Крикунов стал жертвой случайности на матче своей команды против СКА в рамках Континентальной хоккейной лиги. Во время первого периода в голову тренера прилетела шайба.

Автором броска стал подопечный Крикунова, хоккеист Андрей Прибыльский. В какой-то момент с его подачи шайбу полетела в сторону тренерской скамейки и попала в голову наставнику. Крикунова увели в раздевалку, поскольку удар рассек ему кожу.

Однако тренер быстро получил медицинскую помощь и смог вернуться на свой пост. Рану заклеили пластырем, а после наложили шесть швов.

«Прибыльскому не досталось за бросок, он же не специально бросал. Швы наложили — все в порядке», - цитирует «Чемпионат» тренера московского «Динамо».

Игра стала «жесткой» для московского клуба не только из-за травмы тренера. Гости из Петербурга завершили матч со счетом 2:0, оставив «Динамо» позади. Следующий матч СКА проведет с братиславским «Слованом».